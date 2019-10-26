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ظريف يؤكد للحوثيين استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن

أخبار العالم العربي

ظريف يؤكد للحوثيين استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن
Globallookpress Rouzbeh Fouladi
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه بالمتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، أن ظريف أعرب عن "أسفه إزاء الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحرب المفروضة والحصار القاسي على اليمن منذ قرابة 5 أعوام".

وأكد ظريف أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لأزمة اليمن، مشددا على دعم إيران لوقف إطلاق النار وإجراء مباحثات يمنية – يمنية.

بدوره، أعرب عبد السلام عن "شكره لدعم الجمهورية الإسلامية للشعب اليمني، واستعرض مستجدات الأوضاع في اليمن، وآفاق تسوية الأزمة اليمنية عبر الطرق السياسية، وكذلك مستجدات الوضع الإنساني في البلاد".

المصدر: تسنيم



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