ظريف يؤكد للحوثيين استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه بالمتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، استعداد طهران لإرسال مساعدات إنسانية إلى اليمن.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، أن ظريف أعرب عن "أسفه إزاء الأوضاع الصعبة الناجمة عن الحرب المفروضة والحصار القاسي على اليمن منذ قرابة 5 أعوام".

ظریف لدی استقباله المتحدث باسم حرکة انصارالله الیمنیة محمد عبدالسلام في طهران:

-یجب انهاء المجزرة بحق الیمنیین وکسر الحصار عن الیمن



- الحل السیاسي هو الحل الوحید لإنهاء الأزمة الیمنیة.ایران تدعم إقرار الهدنة و عقد حوار یمني-یمني و تستعد لإرسال المساعدات الإنسانیة الی هذا البلد pic.twitter.com/U0fuETugxM — ISNA International (@Isna_Int) 26 октября 2019 г.

وأكد ظريف أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لأزمة اليمن، مشددا على دعم إيران لوقف إطلاق النار وإجراء مباحثات يمنية – يمنية.

بدوره، أعرب عبد السلام عن "شكره لدعم الجمهورية الإسلامية للشعب اليمني، واستعرض مستجدات الأوضاع في اليمن، وآفاق تسوية الأزمة اليمنية عبر الطرق السياسية، وكذلك مستجدات الوضع الإنساني في البلاد".

المصدر: تسنيم





