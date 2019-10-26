الجيش السوري يتابع انتشاره بريف الحسكة الشمالي ويبسط سيطرته على 8 قرى

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية يوم السبت، إن وحدات الجيش تابعت انتشارها على محور طريق تل تمر – رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وبسطت السيطرة على 8 قرى بالمنطقة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن وحدات الجيش دخلت الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة.

وأشارت "سانا" إلى أن القوات السورية تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي ودخلت منذ صباح السبت 8 قرى على طريق تل تمر رأس العين وهي السيباطية والجميلية وخربة الدبس والقاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والظهرة، لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية.

ولفتت إلى أن الوحدات تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولا إلى الحدود السورية التركية.

ووسع الجيش السوري يوم الجمعة من نطاق تحركه، وعزز انتشاره في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة، حيث تحركت بعض الوحدات العسكرية من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة.

كما أكد موقع "نورث برس" انتشار كتائب تابعة للحرس الجمهوري التابع للجيش السوري قرب قرية أبو صرة الواقعة بين ناحية الجلبية وبلدة عين عيسى على الطريق الدولي M4، مضيفا أن القوات السورية انتشرت في قرى كوركان ومزارعها جنوبي غربي تل أبيض.

بالصور: انتشار كتائب تابعة للحرس الجمهوري التابع لقوات الحكومة السورية قرب قرية أبو صرة الواقعة بين ناحية الجلبية وبلدة عين عيسى على الطريق الدولي M4. pic.twitter.com/Rjk6cfpncE — North Press Agency - عربي (@NPA_Arabic) 26 октября 2019 г.

من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنه رصد توجه رتل تابع للقوات السورية مؤلف من عدة آليات إلى شرق مدينة عين العرب (كوباني) بالتزامن مع استمرار انتشار الرتل الأضخم على أوتستراد الحسكة – حلب.

وأضاف "المرصد" أن رتلا كبيرا للجيش السوري والقوات الروسية، وهو مؤلف من مئات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية وأكثر من 2000 جندي، قدم من الطبقة نحو عين عيسى واتجه نحو طريق الحسكة.

المصدر: وكالات