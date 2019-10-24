عقدت في محكمة "صلح جزاء إربد"، جلسة محاكمة عن بعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة عن طريق ربط تلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل الجويدة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وتلا القاضي أيمن إبراهيم الحراحشة، التهم الموجه للمتهم المصنف" خطر"، وهي "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص"، فيما أجاب المتهم الموقوف في سجن "جويدة" من خلال الربط التلفزيوني، بأنه "غير مذنب".

وقرر القاضي استمرار توقيف المتهم في سجن الجويدة لمدة أسبوع إضافي لحين النطق في القرار بالجلسة المقبلة التي حددها الخميس المقبل.

وأصدرت الهيئة القضائية حكما وجاهيا نافذا في جلسة عقدتها الخميس، عن بعد بالسجن لمدة 6 أشهر لموقوف بتهمة "إطلاق عيارات نارية وحيازة سلاح بدون ترخيص".

وأيدت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء إربد، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به وكيل الدفاع عن المحكوم.

وعقدت محكمة جنايات إربد الأسبوع الماضي أول جلسة محاكمة عن بعد لمتهمين بالتزوير والاختلاس موقوفين في مركز إصلاح "الجويدة".

المصدر: خبرني