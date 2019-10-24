قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه أجرى محادثة مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ربما للأكراد كي يتوجهوا للمنطقة التي توجد بها حقول النفط.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه استمتع بحديثه مع الجنرال مظلوم، مؤكدا أن الأخير "ثمن ما قامت به الولايات المتحدة".

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 октября 2019 г.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده "لن تسمح أبدا لتنظيم داعش في حالة تشكله مجددا أن يستولي على حقول النفط تلك".

وأوضح ترامب أن حقول النفط التي يتحدث عنها كانت في قبضة تنظيم "داعش" إلى غاية "سيطرة الولايات المتحدة عليها بمساعدة الأكراد".

المصدر: "تويتر"