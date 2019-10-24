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البحرية السعودية والأمريكية تشاركان بأكبر مناورات يشهدها العالم لمواجهة تهديدات الملاحة في الخليج

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البحرية السعودية والأمريكية تشاركان بأكبر مناورات يشهدها العالم لمواجهة تهديدات الملاحة في الخليج
Reuters Faisal Al Nasser
سفينة تابعة للبحرية السعودية - أرشيف
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تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات في العالم، وهو التمرين الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية.

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وذكرت وزارة الدفاع السعودية أن "التمرين سيكون في المنطقة الممتدة من شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة"، مؤكدة أن المناورات ستكون في الفترة من "27 أكتوبر ولغاية 17 نوفمبر"، وبمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

وأشارت الوزارة إلى أن "التمرين يعد الأكثر شمولا في العالم، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة".

وأضافت أن "الهدف منه هو ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، وإظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية".

المصدر: وزارة الدفاع السعودية

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