ليبيا.. إطلاق سراح 6 موظفين طبيين بعد 12 يوما من احتجازهم

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية غير الحكومية اليوم الخميس عن إطلاق سراح ستة موظفين طبيين، احتجزوا في ليبيا قبل 12 يوما.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن الموظفين الذين اختطفتهم جماعة مسلحة محلية في مدينة الزنتان شمال غربي البلاد كانوا جزءا من قافلة إنسانية أكبر تمر عبر جبال نفوسة في طريقها إلى بلدة غدامس لتقديم الرعاية الطبية المجانية.

وأوضح البيان أن المحتجزين هم ثلاثة أطباء وفني تخدير من مستشفى طرابلس المركزي وممرض جراحة من مستشفى الهضبة العام وجراح من مستشفى الحوادث أبو سليم.

وقال أفراد أسر الموظفين المحتجزين إن خطفهم كان للضغط بغية الإفراج عن رجل من الزنتان يدعى عز الدين الوحيشي مسجون لدى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس لأسباب غير معلنة.

وطالبت المنظمة السلطات المحلية بضمان محاسبة الخاطفين.

يشار إلى أن السيطرة على الزنتان تنقسم بين حكومة الوفاق وحكومة شرق ليبيا الموازية لها.

المصدر: RT