تعهدت السلطات العراقية بحماية المشاركين في المظاهرات خلال احتجاجاتهم غدا الجمعة، في حين لم تصدر أي تعهدات بتخصيص مواقع للصحفيين لتغطية الحدث.

وأعلنت وزارة الداخلية حالة الإنذار "ج" لكافة منتسبيها، وهي تعتبر أعلى درجات الإنذار، تحسبا لأي طارئ خلال التظاهرات المرتقبة.

كما خصصت نقابة الصحفيين من جهتها أرقام هواتف للإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الصحفيين خلال التظاهرات، حيث أن بعض المؤسسات الإعلامية تعرضت للاعتداء من جهات مجهولة خلال التظاهرات الأخيرة.

وأكد وزير الداخلية ياسين الياسري، أنه وجه باتخاذ "أقصى التدابير الأمنية" لتأمين مقرات وسائل الإعلام.

وقال المكتب الإعلامي للياسري، إن الأخير "استقبل، السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر في مكتبه"، واستعرض معه الجهود المبذولة لحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد على "الدور الذي تضطلع به القوات التابعة للوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي".

وأكد الياسري أن "وزارة الداخلية لن تدخر أي جهد من أجل تأمين مقرات وسائل الإعلام وتوفير الحماية اللازمة لها".

وتأتي الاستعدادات الأمنية على وقع التحضير لاستئناف احتجاجات شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، تخللتها صدامات مع قوات الأمن أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: RT