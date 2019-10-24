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مراسلنا: شبان يدخلون بأعلام "حزب الله" وسط بيروت وتراجع المحتجين

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أفاد مراسل RT في لبنان، اليوم الخميس، بأن عددا من الشبان حضروا إلى ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، وهم يحملون أعلام "حزب الله"، في حين تراجع المحتجون إلى أطراف الساحة.

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وقال مراسلنا، إن الشبان يهتفون بحياة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ويطلقون هتافات تخوينية في حق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ما أدى إلى تراجع المحتجين الذين رابطوا على مدى 8 أيام في هذه الساحة، إلى أطراف الطرقات في العاصمة، التي تشهد أمطارا غزيرة في هذه الأثناء.

وأشار المراسل إلى أن هناك تخوفا من أن تعم هذه الظاهرة في كل المناطق اللبنانية وأن تصبح المعادلة: "شارع مقابل شارع".

ولفت مراسلنا إلى أن المحتجين رفضوا مضمون كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرين أنها لم تأت بأي جديد، فيما لم تصدر حتى الساعة أي مواقف من خصوم الحكومة.

المصدر: RT

 

 

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