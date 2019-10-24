الحريري يرحب بدعوة عون لإعادة النظر في الواقع الحكومي

رحب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري اليوم الخميس، بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.

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وأعلن الحريري في تغريدة عبر "تويتر"، أنه اتصل برئيس الجمهورية، مرحبا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته الى ضرورة اعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها. @LBpresidency — Saad Hariri (@saadhariri) October 24, 2019

وكان عون قال في كلمة توجه بها اليوم الخميس إلى اللبنانيين، إن "الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، لذلك أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية".

وأكد عون أن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة الاثنين الماضي، تشكل الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي، معلنا استعداده للقاء وفد من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، وفتح حوار بناء معهم.

المصدر: RT