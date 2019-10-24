بوتين: الوضع في ليبيا نتيجة سياسة غير مسؤولة لدول حرفت القرار الأممي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الأحداث التي تعيشها ليبيا ناجمة عن سياسة غير مسؤولة لعدد من الدول التي حرفت قرار الأمم المتحدة.

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وقال بوتين، خلال قمة "روسيا إفريقيا" وبعد كلمة رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج: "نتابع جميعنا بقلق شديد الأحداث التي تتطور في بلادكم​​​. أعتقد أن ما يحدث الآن هو نتيجة للسياسات غير المسؤولة لعدد من الدول التي تصرفت منتهكة القانون الدولي في ليبيا، وحرفت القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذاك الوقت".

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - إفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الإفريقي"، ويشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية.

المصدر: وكالات