أنصار الرئيس اللبناني يحتشدون في بعبدا: لسنا فاسدين

تقاطرت اليوم مواكب مؤيدة للرئيس اللبناني إلى باحة قصر العدل في بعبدا، وأعلن "التيار الوطني الحر" أن أنصاره يتجمعون هناك بوقفة تضامنية مع الرئيس ميشال عون بعنوان "الحرب على الفساد".

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وقال ربيع طراف منسق "التيار الوطني الحر": "جئنا اليوم إلى قصر العدل في بعبدا لنقول للقاضية غادة عون أننا مع القضاء وتحت العلم اللبناني الذي لن نتاجر به، ونحن اللبنانيون نحب الحرية انه ليس كل من صار وزيرا أو نائبا اصبح لصا وشعارنا "ليس كلنا ليس كلنا" وقدمنا اقتراحا لاستعادة الأموال المنهوبة واليوم نحن مدعوون للمجيء إلى قصور العدل لإحقاق الحق والرئيس ميشال عون هو خط احمر وهو الجبل الذي لا يتزحزح وحصانتنا هو الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية".



وتابع: "نطالب بفضح السارقين والفاسدين والحرب على الفساد بدأت وكل واحد متهم وكل من يستدعى عليه أن يمثل أمام القضاء".

وكانت القاضية عون قد ادعت أمس بشبهة الإثراء غير المشروع على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، وشقيقه طه وأبنائهما، لاستحصالهم على قروض سكنية حكومية دون فوائد بقيمة تفوق 14 مليون دولار، على الرغم من تصنيف هذا المسؤول اللبناني كثاني أغنى رجل في العالم العربي.

ومع استمرار الوفود المؤيدة للعهد بالوصول إلى قصر عدل بعبدا، أنشد أنصار "التيار الوطني الحر" النشيد الوطني اللبناني ورفعوا الأعلام أمام قبة قصر العدل، كما رددوا أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت بانتظار الكلمة التي سيلقيها عون بعد ظهر اليوم أمام المؤيدين الذين يؤكدون بقاءهم في ساحة قصر العدل حتى تحقيق العدل.

وتأجلت كلمة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين إلى الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم بدلا من الثانية عشرة ظهرا.

المصدر: "الوكالة الوطنية"