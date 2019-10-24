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الدفاع الروسية: سنرسل 276 شرطيا عسكريا إضافيين و33 آلية إلى سوريا خلال أسبوع

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: سنرسل 276 شرطيا عسكريا إضافيين و33 آلية إلى سوريا خلال أسبوع
Sputnik
الشرطة العسكرية الروسية، شمال سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل 276 شرطيا عسكريا إضافيا، و 33 آلية من المعدات العسكرية إلى سوريا في غضون أسبوع، في ضوء التغييرات والتحديات الجديدة.

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وقالت الوزارة اليوم الخميس "سيتم نشر كتيبتين من الشرطة العسكرية في سوريا خلال أسبوع".

وأوضح مصدر من وزارة الدفاع أنه لا يوجد الآن قتال حقيقي في سوريا، وقال: "كل شئ متوقف".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو صرح مؤخرا بأنه في الوقت الحالي سيكون لدى الشرطة العسكرية الروسية قوات كافية للقيام بدوريات في المنطقة المحددة في سوريا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى معدات إضافية في المستقبل.

ونصت مذكرة الاتفاق الروسي التركي الصادرة يوم الثلاثاء إلى أنه خلال 150 ساعة، سيتم انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية لمسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا إلى الغرب والشرق من منطقة عملية "نبع السلام".

وتم تسيير دوريات من الشرطة العسكرية الروسية إلى جانب قوات حرس الحدود السوري على الحدود السورية التركية.

المصدر: نوفوستي

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