ظريف يبحث مع أوغلو التطورات في شمال شرق سوريا

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس، آخر التطورات في شمال شرق سوريا وعملية أستانا، واللجنة الدستورية السورية.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية: "خلال هذا الاجتماع، ناقش الطرفان العلاقات الثنائية والوضع في شمال سوريا وعملية أستانا وعقد اللجنة الدستورية السورية بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية".

والتقى الوزيران اليوم الخميس على هامش اجتماع القمة لحركة عدم الانحياز الذي يعقد الجمعة والسبت.

وعقد الاجتماع بين الطرفين في باكو بعد يومين من المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، أسفرت عن مذكرة تفاهم حول سوريا تقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بشمال شرق سوريا وتطبيق اتفاق أضنة.

المصدر: RT