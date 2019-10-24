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أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد بعد تعيينه

أخبار العالم العربي

أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد بعد تعيينه
واس
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عبر وزير الخارجية السعودي الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

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ونشرت الخارجية السعودية على "تويتر" تصريح فيصل بن فرحان الذي أعرب عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة وخدمة مصالح الشعب السعودي.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

المصدر: واس

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