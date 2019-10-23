 
مباشر

مسؤول أمريكي: اللبنانيون محقون بغضبهم

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: اللبنانيون محقون بغضبهم
Reuters MOHAMED AZAKIR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml5a

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن اللبنانيين "محقون بغضبهم" تجاه ما وصفه بـ "رفض" الحكومة معالجة قضايا الفساد.

وأكد المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية تؤيد حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي ودعوته إلى العمل على إصلاح الاقتصاد.

إقرأ المزيد
الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي
الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا كانت متوقعة.

وجاء التصريح الأمريكي تعليقا على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 7 أيام، في أعقاب قرار الحكومة زيادة الضرائب. ويحتج المتظاهرون كذلك على الفساد وغلاء المعيشة وسوء الخدمات ويطالبون باستقالة حكومة، سعد الحريري.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد ومعالجة مطالب المحتجين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف يُصنع "كلاشينكوف"؟ وهل يخترق الدروع فعلا؟