مسؤول أمريكي: اللبنانيون محقون بغضبهم

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن اللبنانيين "محقون بغضبهم" تجاه ما وصفه بـ "رفض" الحكومة معالجة قضايا الفساد.

وأكد المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية تؤيد حق الشعب اللبناني في التظاهر السلمي ودعوته إلى العمل على إصلاح الاقتصاد.

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وأشار المسؤول إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا كانت متوقعة.

وجاء التصريح الأمريكي تعليقا على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 7 أيام، في أعقاب قرار الحكومة زيادة الضرائب. ويحتج المتظاهرون كذلك على الفساد وغلاء المعيشة وسوء الخدمات ويطالبون باستقالة حكومة، سعد الحريري.

وأعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد ومعالجة مطالب المحتجين.

المصدر: رويترز