قائد "قوات سوريا الديمقراطية" يشكر روسيا وبوتين على ضمان أمن الشعب الكردي

أعرب القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، عن شكره للقيادة الروسية على جهودها الرامية إلى ضمان أمن السكان الأكراد في شمال سوريا.

إقرأ المزيد

وجاء حديث عبدي في اتصال عن طريق الجسر التلفزيوني، أجراه معه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن قائد "قسد" في بيان، قوله: "أود أن أشكر روسيا الاتحادية والرئيس فلاديمير بوتين على تأمين الشعب الكردي والخطوات المتخذة بهدف وقف الأعمال القتالية".

كما أكد عبدي أن القوات التابعة له تقدم كل الدعم والتأييد لوحدات الشرطة العسكرية الروسية وقوات الجيش السوري، لدى انتشارها في المناطق المحددة لها بموجب الاتفاق الروسي التركي. وأضاف: "أود أن أجدد شكري لفلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية وكل من بذل جهده لوضع هذه الاتفاقات".

وتبنى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: إنترفاكس