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موسكو لا ترى جدوى من إقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي شمال سوريا

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موسكو لا ترى جدوى من إقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي شمال سوريا
Sputnik Sergei Pyatakov
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن موسكو لا ترى جدوى من إقامة "منطقة آمنة" تحت إشراف دولي شمال شرقي سوريا.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاتفاق حول شمال سوريا، والذي انتهت إليه المحادثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، يوم الثلاثاء، لا تقتضي وجود القوات التركية في مدينتي منبح وعفرين.

يتبع..

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