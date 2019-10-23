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روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا

أخبار العالم العربي

روسيا تعلن استعدادها للتوسط في أزمة
Reuters
سد النهضة
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أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

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وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي: "إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائما. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة. وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة. إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائما على استعداد".

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: نوفوستي

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