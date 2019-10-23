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الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة عين العرب شرق الفرات شمالي سوريا (صور)

أخبار العالم العربي

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة عين العرب شرق الفرات شمالي سوريا (صور)
RT
الشرطة العسكرية الروسية تدخل كوباني
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دخل رتل الشرطة العسكرية الروسية اليوم الأربعاء إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات شمالي سوريا.

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وبدأت الشرطة العسكرية مهمة المناوبة في الخطوط الأمامية للجيش السوري بشمال شرق مدينة منبج في محافظة حلب، وذلك وفقا للاتفاق الروسي - التركي.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية إن الشرطة بدأت المناوبة على بعد كيلومترات من نهر ساجور، وليس بعيدا عن نقطة التقائه مع نهر الفرات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة كانت قبل عشرة أيام، تشهد دوريات من قبل القوات الأمريكية، التي سحبتها واشنطن حال بدء العملية التركية في شمال سوريا.

وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق جديد بخصوص الأزمة السورية وعملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.

وينص الاتفاق على أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري، سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية "نبع السلام" اعتبارا من الساعة الـ12:00 ظهرا يوم 23 أكتوبر 2019، بهدف تسهيل إخراج عناصر "ي ب ك" وأسلحتهم حتى عمق 30 كم من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.

الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة عين العرب شرق الفرات شمالي سوريا (صور)
RT
الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة عين العرب شرق الفرات شمالي سوريا (صور)
RT
الشرطة العسكرية الروسية تدخل مدينة عين العرب شرق الفرات شمالي سوريا (صور)
RT

المصدر: RT + وكالات

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