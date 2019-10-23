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الخارجية الروسية: منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة حكومة دمشق

أخبار العالم العربي

الخارجية الروسية: منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة حكومة دمشق
Sputnik
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء إن منابع وحقول النفط في شمال شرق سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

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وأضاف بوغدانوف أن موسكو تأمل في أن يقدم المقاتلون الأكراد ضمانات للخروج من منطقة الحدود التركية السورية.

وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في ختام اجتماعهما في سوتشي أمس الثلاثاء، عن اتفاق بين الجانبين بشأن شمال سوريا..

وتضمن الاتفاق نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود.

المصدر: وكالات 

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