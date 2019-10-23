تغريدة ترامب عقب الاتفاق الروسي التركي بخصوص شمالي سوريا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن سوريا.

إقرأ المزيد

وقال ترامب أمس الثلاثاء، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبدو أن هناك أخبارا سارة بخصوص تركيا وسوريا والشرق الأوسط. وهناك المزيد من المعلومات ستأتي".

واستضافت مدينة سوتشي قمة روسية تركية هي الثامنة لرئيسي البلدين خلال العام الجاري، انتهت بالتوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود.

وأطلقت تركيا في 9 أكتوبر الجاري، عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات بشمالي سوريا. وتقول أنقرة إن هدفها هو "تطهير المنطقة من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وتعد هذه العملية التركية، الثالثة داخل الأراضي السورية بعد عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون".

Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

المصدر: RT