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خريطة لشمالي سوريا وفق معطيات الاتفاق الروسي - التركي الأخير!

أخبار العالم العربي

خريطة لشمالي سوريا وفق معطيات الاتفاق الروسي - التركي الأخير!
Sputnik Alexei Druzhinin
أردوغان وبوتين في سوتشي
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نشر موقع تركي مختص خريطة لشمال سوريا، ترجم من خلالها بنود الإعلان الصادر عن الرئيسين الروسي فلاديمير وبوتين والتركي رجب طيب أردوغان في ختام قمتهما التاريخية الأخيرة في سوتشي.

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وأظهرت الخريطة مناطق تمركز الأطراف المختلفة، مضافا إليها التغيرات التي أدخلها الاتفاق الروسي - التركي الأخير، ووسمت المناطق التي يسيطر عليها حلفاء تركيا بالأخضر، فيما صبغت المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بالأحمر!.

وميز اللون الأصفر في هذه الخريطة المناطق التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، كما وُضع اللون الأزرق على المناطق التي ستنسحب منها و"حدات حماية الشعب"الكردية.

ويشير اللون الأسود في هذه الخريطة إلى المناطق التي تقرر، وفق إعلان سوتشي، أن تخليها قوات سوريا الديمقراطية خلال 150 ساعة، بما في ذلك مدن منبج وعين العرب (كوباني) وتل رفعت.

المصدر: Suriye Gündemi

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