قالت السفارة الإسرائيلية في مصر إن ما أثير مؤخرا عن أن أنظمة دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا "مجرد إشاعات".

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وأوضحت السفارة الإسرائيلية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه "على الرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعنا بدولة إثيوبيا، إلا أن هذه مجرد إشاعات، ودولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة حيث أن العلاقات مع مصر على أفضل حال".

وأشارت السفارة إلى أن بعض المصادر الصحفية العالمية أعلنت وجود دولة أخرى باعت منظومة دفاعها إلى إثيوبيا، قائلة: "‫نتمنى في دولة إسرائيل أن تحل المسألة المتعلقة بسد النهضة بين الجانبين المصري والإثيوبي".

وسابقا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا.

وتقوم إثيوبيا منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع واسع النطاق يطلق عليه اسم "سد النهضة الكبير" على نهر النيل الأزرق، الذي سيؤدي تشييده وفقا للخبراء إلى نقص المياه في السودان ومصر اللتين يقطعهما مجرى النهر.

المصدر: RT