اللبنانيون يستعدون لتظاهرات حاشدة مساء الثلاثاء

أفاد مراسل RT في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأنه تم فتح كل الطرقات في مختلف أرجاء البلاد، بعد مفاوضات متواصلة مع المحتجين باستثناء بعض الطرقات في الشمال.

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ولفت إلى أن الجيش اللبناني اتخذ منذ الأمس إجراءات أمنية مشددة لا سيما في وسط بيروت، حيث وعد المنظمون بتوافد حشود كبيرة إلى ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية مع اقتراب ساعات الليل.

وأشار مراسلنا إلى أن هناك محاولات من القوى السياسية في لبنان لامتصاص الحركة الشعبية من خلال الترويج لفكرة التعديل الوزاري الذي قد يطال الوزراء "الأكثر استفزازا" في الحكومة، لكنه في المقابل، شدد على رفض المحتجين لهذا الخيار.

وذكر مراسلنا أن مدينة طرابلس، شمال البلاد، تشهد مظاهرة حاشدة، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المشاركين فيها في الساعات المقبلة، كما أشار إلى مظاهرات كبيرة في مدينتي صيدا وصور جنوب البلاد.

وأكد أن الوضع الأمني مستتب، وأن لا احتكاك بين القوى الأمنية والمحتجين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا على ما يبدو بين القوى الأمنية والمحتجين على الأرض.

من الجدير ذكره، أن عددا من الشبان قطعوا ظهر الثلاثاء الطريق الرئيس في الحمرا، أمام مصرف لبنان المركزي، منددين بالسياسات والهندسات المالية.

المصدر: RT