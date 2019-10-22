إقالة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تثير جدلا

أقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، لور سليمان، في خطوة ربطها المراقبون بتغطية الوكالة لأخبار الحراك الشعبي الأخير.

وأصدر وزير الإعلام جمال الجراح، قرارا بإقالة سليمان، التي شغلت هذا المنصب منذ عام 2008، وعين زياد حرفوش بدلا منها.

ومن اللافت أنه تم توقيع القرار، في 17 أكتوبر الجاري، في اليوم الذي انطلقت فيه احتجاجات لبنان، ما ترك العديد من علامات الاستفهام.

وقال الوزير السابق، بطرس حرب، إنه "من المعيب إقالة سليمان اليوم بعد إلغاء وزارة الإعلام، وأن يوضع على القرار تاريخ 17 أكتوبر لكي يتم تمريره"، فيما أشار آخرون إلى أن حرفوش الذي تم تعيينه خلفا لسليمان، تابع للتيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية).

عيب أن يصدر قرار إقالة لور سليمان اليوم بعد إلغاء وزارة الإعلام وسقوط صلاحيات وزيرها ،وأن يوضع عليه تاريخ ١٧ تشرين الاول لكي يمرَروه.أهكذا تستعاد ثقة الشعب ؟ — Boutros HARB (@Harb_Boutros) October 22, 2019

معلومات عن اقالة لور سليمان واستبدالها بزياد حرفوش المحسوب على التيار الوطني الحر لرئاسة الوكالة الوطنية الاعلام......



الف يا عيب الشوم عليكم جميعاً، الناس تثور عليكم، صوركم تُمزّق في الشوارع وانتم بالكم باستغلال الوقت لاقالة موظفين واستبدالهم بمحاسيب عندكم؟!!!#لبنان_ينتفض — ME CHARBEL EID 🇱🇧 (@MECHARBELEID) October 22, 2019

أما المقربون من التيار الوطني الحر، فقد قالوا إن "إقالة سليمان تأتي في إطار إبعاد ومحاسبة الفاسدين في الدولة اللبنانية".

بعد رحيل حميد كريدي عن الكازينو وملحم رياشي عن الوزارة، لور سليمان تنضم إليهما وتخرج من الوكالة الوطنية للإعلام.

وبعد في لائحة طويلة على الطريق...

مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار. pic.twitter.com/tqgbqNYfDL — Wadih AKL وديع عقل 🇱🇧 (@w_akl) October 22, 2019

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية أقرت أمس الاثنين ورقة إصلاحية، من ضمن بنودها إلغاء وزارة الإعلام.

ويتظاهر اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي، في مختلف الأراضي اللبنانية، وقد قطعوا الطرقات، ونصبوا خياما إيذانا باستمرار الاحتجاجات اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

المصدر: RT