قال الرئيس السوري بشار الأسد أن "لا حل وسطا" في الحرب الجارية في سوريا "إما الخيانة أو الوطنية"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام جنود سوريين في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي شمال سوريا.

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وأضاف الأسد: "أتوجه بالتحية عبركم إلى أهاليكم.. لأنهم هم الأبطال الحقيقيون الذين أسسوا لهذه الانتصارات.. ففي المعركة لا حل وسطا.. إما الخيانة أو الوطنية.. وأهلكم اتخذوا خيارهم منذ البداية".

وتابع: "كل هذه الحرب ليست أصعب من أن نخسر الوطن.. ليست أصعب من أن نخسر ثقة أناس موجودين أمامنا الآن ينتظرون دخول الجيش العربي السوري.. كل هذه الحرب ليست أصعب من ألا نكون قادرين على الإجابة على سؤال أم أو أب أو زوجة أو أخت أو أخ عن أولادهم المفقودين هناك".

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورة للرئيس للأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط التي أعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها في شهر أغسطس الماضي.

المصدر:RT