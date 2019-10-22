العراق.. امرأة تستدرج طفلا لبيتها وتقتله بأشنع الطرق!

كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى بشمالي العراق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، على يد امرأة ورجل بدوافع "انتقامية".

وذكر بيان الشرطة أن "فرقها تمكنت من كشف جريمة قتل بحق طفل يبلغ من العمر 8 أعوام بعد أقل من أسبوع من وقوعها، كما أن قواتها تمكنت أيضا من إلقاء القبض على المجرمين الفاعلين وهما متهمة ومتهم، غربي مدينة الموصل" مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

وقالت إن: "المرأة اعترفت باستدراج الطفل إلى دارها، وبعدها قامت بخنقه وضربه بواسطة حجر، ما أدى إلى مقتله"، مبينة أن "الرجل المجرم اعترف بنقل جثة الضحية إلى المدرسة القريبة من دارهما وإخفائها".

وأضافت أن "دافع الجريمة هو الانتقام"، وقد تم إجراء كشف الدلالة على محل الحادث بحضور قاضي التحقيق المختص.

المصدر: RT