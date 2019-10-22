الحكومة العراقية تعلن نتائج التحقيقات بشأن مقتل متظاهرين

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيقات بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة التي قُتل وجُرح فيها الآلاف من المتظاهرين.

ووفقا لتقرير الحكومة، فإنها سجلت "مقتل 107 متظاهرين، وإصابة 3458 آخرين، ووثقت مقتل أربعة عناصر من القوات الأمنية وجرح 363 آخرين في بغداد. أما في محافظة الديوانية فسجلت مقتل 7 مدنيين وإصابة 107، فضلا عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 193 آخرين".

وفي محافظة ميسان، رصد "مقتل 6 مدنيين وإصابة 14، فضلا عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن. كما وثقت إصابة 116 من القوات الأمنية في محافظة بابل. أما في محافظة فسجلت مقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين، فضلا عن إصابة 58 من قوات الأمن".

وفي محافظة النجف، تم توثيق مقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين، فضلا عن إصابة 43 من قوات الأمن.

وذكر التقرير أن "الجهات العُليا لم تصدر أي أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وأن الخسائر في صفوف المدنيين سببه الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط في إطلاق النار من قبل المنتسبين".

وأضاف التقرير أن "بعض المتظاهرين" قاموا بإلقاء "قنابل المولوتوف باتجاه القوات الأمنية"، ما أدى إلى "إصابة عدد من المنتسبين".

وأوصت اللجنة الوزارية التي أصدرت التقرير بـ "إحالة الملف بشكل كامل مع جميع تفاصيله إلى القضاء بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة، والتوصية بإعفاء قائد عمليات بغداد والمعاون الأمني له وقائد فرقة مشاة 11 وقائد فرقة الشرطة الاتحادية الأولى وقائد شرطة بغداد".

المصدر: RT