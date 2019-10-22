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مستشار الحكومة اللبنانية متفائل برد فعل إيجابي على الإصلاحات

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مستشار الحكومة اللبنانية متفائل برد فعل إيجابي على الإصلاحات
Reuters
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نقلت وكالة  "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مستشار للحكومة اللبنانية قوله إن الإصلاحات المعلنة هي رسالة واضحة بأن لبنان يتعامل بجدية مع العجز في الموازنة العامة.

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وحذر المستشار، نديم المنلا، غداة إعلان الحكومة أمس الاثنين موافقتها على ورقة إصلاحية، لم تنل حتى الساعة رضا المحتجين في ساحات لبنان منذ 6 أيام، حذر من أنه في حال تم خفض عجز الموازنة من خلال الضرائب فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.

وأعرب المستشار عن اعتقاده بأن القرارات الإصلاحية التي اتخذت أمس سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية، وقال: "نقدر أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا بالمئة في 2020".

وأكد أن حاملي السندات اللبنانية لن يتأثروا بخطة الإصلاح بما في ذلك خطط خفض خدمة الدين.

من جهة أخرى، كشف مستشار الحكومة اللبنانية أن البت في مسألة التعديل الحكومي سيجري خلال أيام قليلة.

وكان 4 وزراء في الحكومة اللبنانية، من حزب القوات اللبنانية، تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم تزامنا مع انطلاق الحراك الشعبي الخميس الماضي.

وبدأ المحتجون ظهر اليوم الثلاثاء، بالاحتشاد في ساعات الاعتصام في كل مناطق لبنان، وعمدوا إلى قطع الطرقات ونصب الخيم، في مؤشر إلى استمرار الحراك الشعبي.

المصدر: RT

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