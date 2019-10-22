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الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)

أخبار العالم العربي

الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
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تفقد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب شمال سوريا.

ونشرت صفحة الرئاسة على "الفيسبوك"، صورة للرئيس بشار لأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط التي تم تحريرها من العناصر المسلحة في شهر أغسطس الماضي.

وتتبع بلدة الهبيط ناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)
الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)

الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)
RT
الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)

الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)
الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)

المصدر: RT

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