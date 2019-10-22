الأسد يتفقد الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب (صور)

تفقد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب شمال سوريا.

ونشرت صفحة الرئاسة على "الفيسبوك"، صورة للرئيس بشار لأسد برفقة عدد من الضباط وعناصر الجيش في بلدة الهبيط التي تم تحريرها من العناصر المسلحة في شهر أغسطس الماضي.

وتتبع بلدة الهبيط ناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

RT

المصدر: RT