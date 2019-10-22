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السعودية تواصل إجلاء مواطنيها من لبنان

أخبار العالم العربي

السعودية تواصل إجلاء مواطنيها من لبنان
Reuters Omar Ibrahim
الاحتجاجات في لبنان
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أكدت السفارة السعودية في بيروت أن عدد المواطنين السعوديين، الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع التظاهرات في لبنان، بلغ 870 مواطنا ومواطنة.

كما أعلنت السفارة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات التي هدفت إلى إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة.

في حين أكدت أن المواطنين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس الاثنين، بلغ عددهم 90 مواطنا ومواطنة.

هذا وكانت السعودية والبحرين والإمارات قد طلبت في وقت سابق من رعاياها المتواجدين أو القاصدين لبنان، توخي الحيطة والحذر، بعد حالة عدم الاستقرار الأمني الذي يعيشه لبنان وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة.

المصدر: وكالات

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