السعودية تواصل إجلاء مواطنيها من لبنان

أكدت السفارة السعودية في بيروت أن عدد المواطنين السعوديين، الذين تم إجلاؤهم منذ اندلاع التظاهرات في لبنان، بلغ 870 مواطنا ومواطنة.

كما أعلنت السفارة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات التي هدفت إلى إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة.

تُعلن سفارة المملكة عن نجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة الطوارئ والأزمات بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى المملكة العربية السعودية،

حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين السعودين الذين تم إجلائهم مُنذ بداية المظاهرات ( 870 ) مواطنًا. — السفارة السعودية لدى لبنان (@KSAembassyLB) 21 октября 2019 г.

في حين أكدت أن المواطنين المغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أمس الاثنين، بلغ عددهم 90 مواطنا ومواطنة.

هذا وكانت السعودية والبحرين والإمارات قد طلبت في وقت سابق من رعاياها المتواجدين أو القاصدين لبنان، توخي الحيطة والحذر، بعد حالة عدم الاستقرار الأمني الذي يعيشه لبنان وسط احتجاجات شعبية ضد الحكومة.

المصدر: وكالات