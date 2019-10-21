"المرصد السوري": الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة بريف رأس العين

أورد "المركز السوري لحقوق الإنسان" (المعارض لدمشق) أن الجيش التركي أنشأ نقطة مراقبة في قرية صالحة الجنوبية بريف رأس العين الغربي، بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" من المدينة.

وأمس الأحد، أخلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ذات الغالبية الكردية، مدينة رأس العين الحدودية بين سوريا وتركيا بالكامل، وفقا لشروط تعليق أنقرة، بناء على اتفاق بينها وبين واشنطن، عمليتها العسكرية "نبع السلام" التي شنتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، في 9 أكتوبر. وجاء ذلك بعد 5 أيام من الحصار الذي فرضته القوات التركية والفصائل الموالية لها على رأس العين.

وفي الوقت ذاته، تحاول الفصائل الموالية لتركيا التقدم في محيط ريف تل أبيض الجنوبي الغربي، وسط اشتباكات عنيفة مع "قسد"، فيما رصدت مصادر "المرصد"، اليوم، انتشار القوات الحكومية السورية في محيط عين عيسى، حيث تنتشر دبابات الجيش في شرق وغرب عين عيسى، فيما تحلق طائرات تركية مسيرة في الأجواء من حين لآخر.

وبحسب مصادر "المرصد"، فإن "قوات سوريا الديمقراطية" خاضت عملية ضد الفصائل الموالية لتركيا في قرية المناجير بريف تل تمر.

المصدر: موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان