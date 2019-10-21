"المرصد": تركيا تقتل 4 مسلحين أكراد في أول عملية من نوعها منذ وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن القوات التركية قضت، في أول عملية من نوعها منذ وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، على 4 مسلحين أكراد بضربة جوية على محيط بلدة عين عيسى.

وأوضح المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أن "طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تقل 4 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في قرية الدبس التي تقع على بعد 3 كيلومترات من بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي".

وأشار المرصد إلى أن الهجوم يعد خرقا للاتفاق التركي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة.

وذكر المرصد، في وقت سابق من اليوم، أن تعزيزات عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا والناشطة ضمن تنظيم "الجيش الوطني السوري" دخلت، فجر الاثنين، عبر الأراضي التركية إلى قريتي الشكرية وجان تمر الواقعة عند الحدود شرق مدينة رأس العين، حيث توجهت رفقة 4 دبابات ومدفعية وآلية حفر إلى منطقة باب الخير في ريف مدينة رأس العين الشرقي.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش".

وفي 17 أكتوبر، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، ينص على انسحاب الوحدات الكردية من منطقة عمقها نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب في غضون 120 ساعة، فيما هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستئناف الهجوم حال عدم خروج المسلحين الأكراد، وسط اتهامات متبادلة من قبل الجانبين لبعضهما بعضا بخرق نظام تعليق الأعمال القتالية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان + وكالات