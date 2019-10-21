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الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اللبنانية إلى حوار سلمي وتجنب العنف

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اللبنانية إلى حوار سلمي وتجنب العنف
Reuters Mohamed Azakir
الرئيس اللبناني، ميشال عون، يترأس جلسة للحكومة
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حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، الأطراف اللبنانية على حوار بناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد، كما دعا إلى تجنب العنف والخطابات التحريضية.

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وقال الناطق باسم الاتحاد لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن بروكسل تتابع "عن قرب التطورات في لبنان"​​. معربا عن أمل الاتحاد في أن "ينخرط الجميع في حوار سلمي وبناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان". وأضاف: "يجب تجنب العنف والخطابات التحريضية".

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، اليوم الاثنين، قبيل ساعات من انتهاء مهلة الـ 72 ساعة التي حددها الحريري، الجمعة الماضي، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.

المصدر: سبوتنيك

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