نشر ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقطع فيديو لمجموعة من المتظاهرين في مدينة طرابلس وهم يهتفون بحياة الرئيس التركي أردوغان.

وقال موقع "ترك برس" الإخباري إن مقطع الفيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله "عدد كبير من النشطاء"، بمن فيهم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس أردوغان في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولفت الموقع الإخبار التركي الرسمي إلى أن عدة مدن لبنانية تشهد منذ يوم الخميس "تظاهرات غاضبة" عقب إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة في ميزانية العام المقبل.

المصدر: ترك برس