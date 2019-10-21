العراق يؤكد حاجته لدعم دولي ضد الإرهاب

أكد رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأثنين، حاجة بلاده الى الدعم الدولي ضد الارهاب.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته النرويجية إن "النصر (العراقي) على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الارهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم".

وأضاف أن "العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الإستراتيجية للحفاظ على السيادة والاستقلال".

إلى ذلك أشارت رئيس الحكومة النرويجية، أرنا سولبيرغ، "التزام بلادها بالشراكة مع العراق في محاربة الارهاب"، وقالت إنها "ناقشت مع عبد المهدي الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة".

المصدر: RT