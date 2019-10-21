عون تعليقا على الاحتجاجات: تعميم الفساد فيه ظلم كبير

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، إن ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير.

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ودعا عون، في مستهل جلسة للحكومة، من المرتقب أن تناقش ورقة إصلاحية لحل الأزمة الراهنة، إلى البدء باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

الرئيس عون: ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 21, 2019

وانطلقت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، غاب عنها وزراء حزب القوات اللبنانية، الذين تقدموا باستقالاتهم من الحكومة.

وستبحث الحكومة ورقة إصلاحية، من أبرز بنودها خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 3.3 مليار دولار لتغطية العجز في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ.

وتزامنا مع انعقاد الجلسة الحكومية، يحتشد آلاف اللبنانيين في مختلف المناطق، في استمرار للاحتجاجات التي بدأت منذ 5 أيام اعتراضا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد.

المصدر: RT