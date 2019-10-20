شاهد.. سعوديات في أول رحلة سياحية إلى "نيوم"

استقبلت منطقة مشروع "نيوم" في السعودية، يوم الأحد، أول وفد سياحي نسائي يضم أكثر من 20 امرأة، قدمن من مختلف مناطق المملكة في رحلة إلى "مدينة المستقبل".

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الرحلة التي بدأت من مدينة تبوك، تم خلالها تعريف السائحات بما تكتنزه "نيوم" من معالم بيئية وأثرية في رحلة استغرقت 19 ساعة، مررن بها عبر محافظة البدع ومن ثم إلى مغاير شعيب، مرورا بمركز مقنا، ومقر عين موسى الأثرية، وصولا إلى الطيب اسم، ثم العودة إلى رأس الشيخ حميد ومنه إلى تبوك.

وأوضحت المرشدة السياحية، هبة العائدي، في حديث نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية أن هذا الوفد السياحي يعد الأول من نوعه الذي يصل إلى منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له مسبقا بواسطة مرشدتين سياحيتين من منطقة تبوك، بالتعاون مع القطاعات المعنية بالمنطقة لاستثمار ما تزخر به منطقة تبوك من آثار ومعالم تاريخية ونهضة تنموية في جميع المجالات، والاطلاع على ما تتميز به المنطقة من موقع متميز ومعالم أثرية.

وأشارت العائدي إلى أن هذه الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك، وتعريف السائحات السعوديات وغيرهن بمعالم المنطقة في رحلة تأتي تحت مسمى "اكتشف نيوم".

وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع نيوم في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الرياض أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.

وانطلق العمل في مشروع نيوم، الذي وصف بـ "مدينة المستقبل"، عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.

المصدر: وكالات