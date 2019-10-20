"الجوكر" الكويتي في قبضة الأمن

أثار شاب كويتي القلق في شوارع الكويت بعدما ظهر وهو يتجول بين السيارات متنكرا بشخصية "الجوكر".

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا للشاب وهو يستعرض بين السيارات في الشارع، حيث ظهر بهيئة "الجوكر"، تماما بنفس ماكياج وشعر الشخصية في الفيلم الذي عرض مؤخرا، مثيرا حالة من الذعر.

وقد أثارت طريقة ظهور الشاب المتنكر بـ "الجوكر" الشكوك، حيث اعتبرها البعض مجرد حيلة للفت الأنظار، في حين اعتقد آخرون بأنه تصوير لدعاية ما، إذ إن الشاب كان يقلد حركات الممثل، خواكين فينيكس، بطل الفيلم.

صور / شاب يقلد «الجوكر» يتجول في شوارع العاصمة ليلاً. pic.twitter.com/rD1arvBhh8 — المجلس (@Almajlliss) 19 октября 2019 г.

المباحث الجنائية تستدعي الشاب الذي قام بتقليد «الجوكر» وتحقق معه والذي قام «المجلس» بنشر صوره أمس. https://t.co/dvXh5ymtBKpic.twitter.com/drGFccBTHv — المجلس (@Almajlliss) 20 октября 2019 г.

وقالت الصحيفة إن رجال مباحث الآداب أجروا تحرياتهم على مدى الأيام الماضية حتى تمكنوا من تحديد هوية صاحب قناع "الجوكر"، حيث تبين أنه مواطن من مشاهير السوشيال ميديا، وقد تم استدعاؤه للتحقيق في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأفاد مصدر أمني بأنه "وخلال التحقيق مع المواطن صاحب القناع، صرح بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد على ارتداء القناع والخروج إلى بعض الأماكن لالتقاط الصور، لافتا إلى أنه يحتفظ بصور كثيرة له في هيئة تلك الشخصية".

وحذر المصدر الأمني المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي مظاهر سلبية أو تجاوز للقانون.

جدير بالذكر أن شخصية "الجوكر" في الفيلم تمثل رجلا يعاني من اضطرابات نفسية حولته لشخص شرير ومجرم وغريب الأطوار، وقد حقق فيلم "الجوكر" أرقاما قياسية في شباك التذاكر حول العالم تخطت حاجز نصف مليار دولار في وقت قصير.

المصدر: وسائل إعلام كويتية