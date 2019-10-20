الحزب الاشتراكي بزعامة جنبلاط: نرفض فرض أي ضرائب أو المساس بالرواتب

رفض "الحزب الاشتراكي" بزعامة النائب السابق وليد جنبلاط، اليوم الأحد، فرض أي ضرائب جديدة أو المساس بالرواتب للموظفين أو المتقاعدين وفرض ضريبة تصاعدية.

وأكد حزب جنبلاط أنه أضاف بعض التعديلات على ورقة الحريري الإصلاحية.

وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال مؤتمر صحفي، إن الحزب طلب بإلغاء كافة الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين.

ودعا لوقف كل أشكال السفر في الوزارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود المرافقة لهم.

وصرح بأن الحزب أجرى بتكليف من جنبلاط جولة مشاورات مع بري والحريري والقوى السياسية، واطلعنا من الحريري على الورقة الإصلاحية".

وأضاف أن "الورقة الإصلاحية متقدمة وإصلاحية بالفعل"، مشيرا إلى أنهم أضافوا إليها بعض الأمور النوعية الجذرية الضرورية.

وتابع قائلا إن بري والحريري تلقفوا أفكارنا بإيجابية وهي تعبر بشكل واضح على أن السياسيين في لبنان قد أصغوا جيدا إلى المطالبات الشعبية.

ودعا بو فاعور لملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونيا ورفع التخمينات ورفع الغرامات والرسوم على الاعتداءات، بالإضافة إلى وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة وإلغاء كافة المجالس والصناديق.

من جهته اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أن "الناس تجاوزت الإصلاحات الترقيعية، ولم يعد هناك مخرج إلا بإنتخابات نيابية مبكرة".

وأكد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، أن "استقالة الحكومة لا تحل المشكلة لأن الكتل تشكل حكومة تشبهها انتخابات على أساس قانون غير طائفي ولبنان دائرة واحدة".

وختم تغريدته قائلا: "سقطت حواجز الطوائف والمذاهب والمناطق وتعانق الناس".

الناس تجاوزت الإصلاحات الترقيعية لم يعد هناك مخرج إلا بإنتخابات نيابية مبكرة إستقالة الحكومة لا تحل المشكلة لأن الكتل تشكل حكومة تشبهها إنتخابات على أساس قانون غير طائفي ولبنان دائرة واحدة سقطت حواجز الطوائف والمذاهب والمناطق وتعانق الناس — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) 20 октября 2019 г.

المصدر: RT