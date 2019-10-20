قرقاش: استهدافنا هو منطق العاجز

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الأحد: "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميا".

الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب.

الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالمياً. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 20, 2019

المصدر: RT