 
مباشر

قرقاش: استهدافنا هو منطق العاجز

أخبار العالم العربي

قرقاش: استهدافنا هو منطق العاجز
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإيراني أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkaj

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على أن استهداف دولة الإمارات هو منطق العاجز.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الأحد: "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز، والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".

وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حسن نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة