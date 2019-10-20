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جنبلاط يعلق على أنباء انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

جنبلاط يعلق على أنباء انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية
AFP
رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط
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أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، أنه لم يطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة اللبنانية، خلافا للأخبار المتناقلة.

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ونفى وليد جنبلاط حقيقة ما تردد من أنباء عن نيته مغادرة البلاد إلى أي مكان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر".

ودعا جنبلاط، الجمعة، أنصاره بالابتعاد عن أي فئوية حزبية ورفع العلم اللبناني حصرا، مطالبًا أنصاره إلى "التحرك السلمي".

بالمقابل، أعلن سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" مساء أمس السبت، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد لبنان احتجاجات على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني. 

المصدر: وكالات 

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