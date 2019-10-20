جنبلاط يعلق على أنباء انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، أنه لم يطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة اللبنانية، خلافا للأخبار المتناقلة.

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ونفى وليد جنبلاط حقيقة ما تردد من أنباء عن نيته مغادرة البلاد إلى أي مكان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر".

لم اطلب من وزراء الحزب بالاستقالة ونحن نقرر ولست في وارد اي سفر الى اي مكان pic.twitter.com/liEqz8IePL — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 19 октября 2019 г.

ودعا جنبلاط، الجمعة، أنصاره بالابتعاد عن أي فئوية حزبية ورفع العلم اللبناني حصرا، مطالبًا أنصاره إلى "التحرك السلمي".

الى الرفاق والمناصرين اتوجه اليكم مجددا لأقول ان نبتعد عن اي فئوية حزبية وليكن العلم اللبناني هو العلم الاوحد الذي نحمله تذكروا الرابع عشر من أذار pic.twitter.com/9xDaMx7cby — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 18 октября 2019 г.

بالمقابل، أعلن سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" مساء أمس السبت، استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري، في وقت تتواصل فيه التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.

ويشهد لبنان احتجاجات على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني.

المصدر: وكالات