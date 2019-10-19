ساويرس يتعرض لانتقادات بسبب "نكتة" عن لبنان ورامي عياش يطالبه بحذفها

تعرض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لانتقادات بسبب "نكتة" حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة تضمنت "نكتة" حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه.

وكتب ساويرس مازحا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

هذا، وأثارت مزحة رجل الأعمال المصري، غضب واستفزاز المطرب اللبناني، رامي عياش، ما دعاه للرد عليه.

ورد عياش على نجيب ساويرس قائلا: "صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها .مظاهرتنا رساله اسمى وأعمق من هذا الوصف. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة بإحترام كبير وانت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة .

نتمنى منك ازالة التغريدة . https://t.co/wCTNOaD93j — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) 19 октября 2019 г.

وشن عدد من المغردين هجوما على ساويرس، مشيرين إلى أن "النكتة لم تكن في محلها"، كما انتقده البعض بسبب هذه النكتة متهمين إياه بتبني فكر "المجتمع الذكوري".

وفيما يلي بعض الانتقادات التي تعرض لها ساويرس من قبل إعلاميين وفنانين ومغردين:

والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!#نكتك_بايخة#عيبhttps://t.co/5P0e1ohdrg — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) 19 октября 2019 г.

غلط تتحول التحركات الشعبية لنكتة.. وابشع من هيك نكتة ضد المرأة...

تحية لكل نساء #اليمن و #لبنانhttps://t.co/1vmqqQ0z4L — ساميا عايش | Samya Ayish (@sayish) 19 октября 2019 г.

نجيب ساويرس. فيه ارقي من كده .. عشان تعرفوا يلي احنا فيه يا لبنانين #الشعب_يثورhttps://t.co/7fBaSEqyUD — initiator المبادر (@Just1onlya) 19 октября 2019 г.

وردا على تلك الانتقادات، نشر رجل الأعمال المصري تغريدة أكد فيها أن حبه للبنان ليس محل جدال وأن "النكتة" تظل نكتة حتى لو خانه التعبير، مضيفا أن "ناقل الكفر ليس بكافر".

حبى للبنان ليس محل جدال و النكتة تظل نكتة حتى لو خاننى التوفيق و ناقل الكفر ليس بكافر و اشكرك يا البرت https://t.co/5epYOIyP34 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 19 октября 2019 г.

المصدر: RT + "تويتر"