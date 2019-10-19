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ساويرس يتعرض لانتقادات بسبب "نكتة" عن لبنان ورامي عياش يطالبه بحذفها

أخبار العالم العربي

ساويرس يتعرض لانتقادات بسبب
Reuters / Amr Abdallah Dalsh
نجيب ساويرس
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تعرض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لانتقادات بسبب "نكتة" حول الاحتجاجات التي يشهدها لبنان.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة تضمنت "نكتة" حول الحضور النسائي في مظاهرات لبنان وربطها بحرب اليمن، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل عدد من متابعيه.

وكتب ساويرس مازحا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

هذا، وأثارت مزحة رجل الأعمال المصري، غضب واستفزاز المطرب اللبناني، رامي عياش، ما دعاه للرد عليه.

ورد عياش على نجيب ساويرس قائلا: "صديقنا السيد نجيب سويرس هذه نكتة ثقيلة منك ولا نقبل بها.. مظاهرتنا رسالة أسمى وأعمق من هذا الوصف.. دعمنا كل التظاهرات في مصر الحبيبة باحترام كبير وأنت صاحب القلب والكلمة النظيفة وقدوة كبيرة للكلمة المستقيمة.. نتمنى منك إزالة التغريدة".

وشن عدد من المغردين هجوما على ساويرس، مشيرين إلى أن "النكتة لم تكن في محلها"، كما انتقده البعض بسبب هذه النكتة متهمين إياه بتبني فكر "المجتمع الذكوري".

وفيما يلي بعض الانتقادات التي تعرض لها ساويرس من قبل إعلاميين وفنانين ومغردين:

وردا على تلك الانتقادات، نشر رجل الأعمال المصري تغريدة أكد فيها أن حبه للبنان ليس محل جدال وأن "النكتة" تظل نكتة حتى لو خانه التعبير، مضيفا أن "ناقل الكفر ليس بكافر".

المصدر: RT + "تويتر"

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