مصدر يكشف في حديث لـ RT تفاصيل زيارة رئيس هيئة الحشد لواشنطن

أكد مصدر مقرب من رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أن الزيارة التي قام بها الأخير إلى الولايات المتحدة طمأنت أمريكا بعدم التعرض لمصالحها.

وقال كبير الباحثين في مركز الدراسات الإقليمية في الجامعة الأمريكية بالسُليمانية، رحمان الجبوري، اليوم السبت، لـ RT إن "الفياض صار محورا أساسيا للأجهزة الأمنية العراقية، ويمثل في ذات الوقت هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، لذا كانت في زيارته الأخيرة لأمريكا مؤشرات لطمأنتها بخصوص الحشد ومصالحها في العراق".



وأضاف أن "الفياض تحدث إلى الأمريكيين عن الهيكلة الجديدة للحشد الشعبي"، وأنه "جزء من الدولة العراقية ولن يكون بعيدا عنها في قراراته، وهذه رسالة لهم بأن بعثتهم الدبلوماسية ومصالحهم لن تتعرض للخطر".



وقام مستشار الأمن الوطني فالح الفياض قبل أيام بزيارة إلى واشنطن، إلتقى خلالها وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وبحضور الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، وجرى بحث العلاقة بين البلدين وآفاق تطويرها وخصوصا التعاون العسكري والأمني في مجال مكافحة الإرهاب.







المصدر: RT