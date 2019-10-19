متظاهرون ينظفون الطرقات في بيروت (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع فيديو تظهر مواطنين لبنانيين وهم ينظفون مخلفات الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت.

وأظهرت المقاطع المتداولة مجموعات من الشباب بصدد جمع الحجارة وقطع زجاجية ووضعها في أكياس القمامة.

وأشاد المتفاعلون مع المقاطع بسلوك المواطنين المشاركين في حملة التنظيف، مؤكدين أنه تصرف يعكس حسهم العالي بالوطنية.

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، منح، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

المصدر: RT + وسائل التواصل الاجتماعي