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مصادر وزارية لبنانية لـ RT: الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب

أخبار العالم العربي

مصادر وزارية لبنانية لـ RT: الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب
Reuters Mohamed Azakir
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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كشفت مصادر وزارة لبنانية لـ RT، اليوم السبت، أن الحكومة تعد ورقة إصلاح اقتصادي خالية كليا من الضرائب.

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وأوضحت المصادر أن خطة الإصلاح الاقتصادي تقشفية في الإنفاق ولا تطال الفئات الشعبية. وأضافت أن رئيس الوزراء، سعد الحريري، سيعرض خطة الإصلاح الاقتصادي على كل الكتل السياسية المشاركة في الحكومة، مؤكدة أن الحريري ملتزم جديا بالمهلة الزمنية التي حددها بـ 72 ساعة، لحل الأزمة في البلاد.

ويشهد لبنان، لليوم الثالث على التوالي، تظاهرات شعبية يحتج المشاركون فيها على سياسة التقشف الحكومية ويطالبون بتحسين أوضاع المعيشة في البلاد.

وكان رئيس الوزراء اللبناني منح، ليل الجمعة، "شركاءه" في الحكومة مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".

المصدر: RT

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