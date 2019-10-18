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البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا

أخبار العالم العربي

البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فورا
Reuters HM/TC
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد
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حثت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها في لبنان على المغادرة فورا بسبب الاحتجاجات ضد الحكومة هناك.

وقال بيان للخارجية البحرينية: "تؤكد وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم".

وتصاعدت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في العاصمة بيروت وعدد من المناطق الأخرى، فيما تواصلت عمليات كر وفر المتظاهرين وسط بيروت حسبما أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام.

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات يوم الجمعة، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

وخرجت جموع من المحتجين مساء في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت، ووجهوا انتقادات لجميع الزعماء السياسيين بأطيافهم كافة دون استثناء.

ودارت مواجهات بين محتجين يطالبون باصلاحات اقتصادية وشرطة مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح، واستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

المصدر: رويترز + وكالات

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