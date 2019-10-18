تعقد وزارة الآثار المصرية، يوم السبت 19 أكتوبر، مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن أكبر اكتشاف أثري للتوابيت الفرعونية الملونة بالأقصر.

وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري بأن الإعلان الكبير عن تفاصيل أحدث الاكتشافات الفرعونية قد يصبح الأهم في العصر الحديث، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أكبر خبيئة لتوابيت فرعونية ملونة عثر عليها رجال البعثة الأثرية التي يقودها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في جبانة العساسيف، والتي تعدت 30 تابوتا.

وقال الموقع إنه سيتم شرح تفاصيل التوابيت والفترة الزمنية التي تعود لها في العصور المصرية القديمة.

وصرحت مصادر بوزارة الآثار، بأنه تم الانتهاء تماما من أعمال استخراج التوابيت المكتشفة في "خبيئة العساسيف"، مؤكدة إتمام معاينتها وتجهيزها لعرضها أمام العالم أجمع في مشهد بديع لأكبر خبيئة تظهر في السنوات الماضية.

وأشارت مصادر في تصريحات لـ "اليوم السابع"، إلى أن أعداد التوابيت المكتشفة في جبانة العساسيف غربي محافظة الأقصر تجاوزت 30 تابوتا ملونا، تعود لكبار رجال الدولة والطبقة الوسطى في الأسر الفرعونية الـ 18 و25 و26، ومنها تابوتان صغيران يرجح أنهما لطفلان.

المصدر: "اليوم السابع" + "الأهرام"