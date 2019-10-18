الاستعداد لعرض منظومة الصواريخ الدفاعية "إس-400" في قمة برئاسة روسيا ومصر

أعلنت شركة "ألماز-آنتاي" الروسية أنه سيتم عرض مجموعة من المعدات العسكرية والمدنية في القمة الروسية-الإفريقية المقبلة، بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400 Triumph.

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وقال نائب المدير العام للشركة فياتشيسلاف دزيركالن: "من خلال المشاركة في القمة الروسية الإفريقية، تتوقع الشركة توسيع دائرة العملاء المحتملين لمنتجاتنا بين دول القارة الإفريقية".

ووفقا للخدمة الصحفية للشركة، سيكون المشاركون في القمة قادرين على التعرف على المنتجات العسكرية مثل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-400" و"أنتيي-2500"، وأنظمة الصواريخ Buk-M2E متوسطة وقصيرة المدى.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم أدوات مراقبة المجال الجوي: نماذج الرادارCasta-2E2، Podlet-E ، Gamma-S1ME ، 55Zh6UME و55N6-TE ،1L125E بالإضافة إلى نموذج رادار 1l122-1e واسع النطاق.

وتعقد قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، برئاسة مشتركة من قبل رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، ورئيس مصر، رئيس الاتحاد الإفريقي، عبد الفتاح السيسي.

وتعد القمة هي أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، حيث وجهت الدعوات للمشاركة فيها إلى رؤساء كل دول القارة الإفريقية.

وسيولي المشاركون في القمة اهتماما خاصا بحالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية وتطوير الصلات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها.

المصدر: تاس