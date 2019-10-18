 
مباشر
عاجل
بيان للمتظاهرين في بيروت يطالب باستقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان

الحريري: أمنح نفسي وشركاء الوطن مهلة 72 ساعة من أجل إيجاد حل للأزمة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk2h

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه يعطي نفسه "مهلة قصيرة جدا مدتها 72 ساعة، ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنعنا ويقنع الشارع والشركاء الدوليين"، وإلا سيكون له "كلام آخر".

وجاءت تصريحات الحريري في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، اليوم الجمعة، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد.

وندد رئيس الوزراء ببعض الأطراف التي تريد أن تجعل منه "كبش محرقة"، لافتا إلى أنه فضل "قلب الطاولة على نفسي حتى لا تنقلب على البلد".

وأكد الحريري أنه "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، مضيفا أن الحل الوحيد يكمن في إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن بدل فرض الضرائب على المواطنين.

واعترف بأن بلاد تواجه عجزا كبيرا بسبب الديون، مرجعا سبب الغضب الشعبي إلى "مستوى السلوك السياسي والمماطلة في الحلول".

وشدد على أنه سعى لمدة 4 سنوات لإيجاد سبل تطوير لبنان، مؤكدا أنه "ذهب للتسوية السياسية لاجتناب صراع أهلي جديد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"يتقاتلان مثل طفلين".. ترامب يتحدث عن الأتراك والأكراد